Заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 прошло в Казахстане, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». За неделю заболеваемость выросла в 2,9 раз. При этом 80% заболевших приходится на невакцинированных или получивших прививку полгода назад. МВК утвердила ограничительные меры в случае перехода региона в «жёлтую» зону эпидемиологического риска:
  • перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работу;
  • перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;
  • обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте;
  • рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн формат.
Независимо от зоны эпидемиологического риска, рекомендовано ношение масок на авиа, ЖД транспорте и при международных автобусных перевозках. Пока все регионы Казахстана находятся в безопасной зоне. Число инфицированных коронавирусом растёт в Казахстане. В начале июня сообщалось, что вариант коронавируса «Стелс-Омикрон» выявили в 93,8% проб и это может влиять на скорость распространения вируса.