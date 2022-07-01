Охота запрещена до выяснения причин гибели птиц, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Птичий грипп выявили у погибших в Атырау птиц Фото: Минэкологии РК 19 июня представители NCOC сообщили в Атыраускую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира о гибели более 2,5 тысяч чаек на двух искусственных островах месторождения «Кашаган». Результаты исследования «Национального референтного центра по ветеринарии» показали положительный результат на птичий грипп АН5. 26 июня на территории острова «Шалыга», расположенного на побережье государственного природного резервата Акжайык, вновь нашли павших чаев: тысячу птиц породы чегравы, 1 200 - черноголового хохотуна  и 300 - хохотуний. Из перечисленных видов черноголовый хохотун занесён в Красную книгу Казахстана. Сейчас Институт микробиологии и вирусологии Алматы выясняет причину их гибели. Первого июля в территориальной инспекции сообщили, что по всей территории Атырауской области приостановлено открытие сезона охоты, пока не будет известна причина гибели чаек. Всего пало 5 205 птиц. В прошлом году летний сезон охоты открывался как раз первого июля.