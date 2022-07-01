Ажар Гиният рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране, передаёт МИА «Казинформ». За сутки ни одного нового случая COVID-19 не выявили в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного врача страны, сегодня по республике ситуация не катастрофична. Казахстан находится в «зелёной» зоне.
- Как вы знаете, в стране существует матрица, которая контролирует эпидемиологическую ситуацию. Эпидемиологические меры принимаются в зависимости от того, в какой зоне находится регион. В нынешних условиях страна находится в «зелёной» зоне, поэтому необходимости в таких мерах нет. Если в некоторых регионах, вошедших в «жёлтую» зону, повышается заболеваемость и возникают какие-то риски, то министерством будут приняты меры в части санэпидконтроля. Сегодня поводов для беспокойства нет, но в будущем мы планируем некоторые мероприятия, - сказал Гиният после Международного форума нейрохирургии.
Число инфицированных коронавирусом растёт в Казахстане. В начале июня сообщалось, что вариант коронавируса «Стелс-Омикрон» выявили в 93,8% проб и это может влиять на скорость распространения вируса. Днём ранее заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сказал, что масочный режим могут вернуть в случае роста количества больных.