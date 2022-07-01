Сроки сдачи автодороги Атырау - Астрахань снова под угрозой срыва
Подрядчики заявили о нехватке вагонов для транспортировки щебня, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото предоставлено АО «НК «КазАвтоЖол»
Проблемы подрядчиков, занятых реконструкцией трассы Атырау - Астрахань, озвучили в Палате предпринимателей. Представитель компании «Сине Мидас Строй» Мустафа Будан рассказал, что для строительства своего участка дороги в месяц необходимо порядка 2 000 вагонов щебня.
- У нас есть вся необходимая техника, рабочие в достаточном количестве, можем ускорить темпы строительства, однако не хватает щебня. В месяц нам необходимо порядка 2000 тысяч вагонов, однако за последний месяц к нам прибыло всего 752 вагона. Этого катастрофически мало, если так будет продолжаться, мы не успеем уложиться в срок, - объяснил Будан.
Директор Атырауского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Булатбек Айтбаев подтвердил слова представителя компании. Щебень в стране имеется в достаточном количестве, однако вопрос обстоит с его транспортировкой.
Представители Атырауского отделения АО «КТЖ – Грузовые перевозки» о проблеме знают, однако она требует решения на республиканском уровне.
- Определённые трудности есть, этот вопрос необходимо поднимать на уровне правительства. Также нужно учитывать, что карьеры обслуживают не только Атырау, у них есть своя суточная производительность. Что касается инфраструктуры, с этим проблем нет, даже если количество вагонов увеличится вдвое. Вопрос в другом - смогут ли подрядные компании своевременно выгружать прибывающие вагоны, - подчеркнул первый заместитель директора Атырауского отделения АО «КТЖ – Грузовые перевозки» Самат Кулмуханов.
Напомним, общая протяжённость трассы составляет 277 километров. На 60 километрах уже открыто движение по асфальтобетонному покрытию. Сейчас идёт реконструкция 217 километров дороги.
Движение на большей части трассы планируется открыть в 2022 году. Полное открытие состоится до конца 2023 года. Стоимость реконструкции составляет 30 миллиардов тенге.
Казахстанцы обратили свое внимание на проблему автодороги Атырау - Астрахань в 2016 году. Тогда эту трассу раскритиковал российский актер и шоумен Станислав Ярушин. Он сказал: «такой ужасной дороги в жизни не видел». В МИИР сразу отреагировали на эти слова и сообщили, что в 2021 году сдадут участки протяжённостью 92 километра. Остальные работы на оставшихся 185 километров планируется завершить в 2022 году. В апреле этого года Ускенбаев поручил подчинённым оставаться на дороге Атырау - Астрахань до завершения реконструкции.
