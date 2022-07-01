Три девочки появились на свет 30 июня в Областном перинатальном центре, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тройняшки родились в ЗКО Фото со страницы Facebook Жәнібек Аудандық Шұғыла Газеті Тройня родилась в семье жителя села Жанибек Жанибекского района. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, мама тройняшек и девочки весом 2.6 кг, 2.4 кг и 1.9 кг чувствуют себя хорошо, находятся под наблюдением врачей. Стало известно, что теперь в семье пятеро детей. Девочек назвали - Амина, Рамина и Мадина. Напомним, в 2019 году в Уральске появилась на свет тройня. У семьи Гупрановых родились девочки, которых назвали Козайым, Жанайым и Бегайым. В прошлом году у семьи из Шынгырлауского района появились на свет три мальчика, их назвали Айдын, Айбар и Омар.