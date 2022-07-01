В вагонах имеется кондиционер. «Медицинский поезд» посетит ЗКО В пресс-службе акимата региона сообщили, что к поезду «Атырау–Дина Нурпеисова» добавили ещё два плацкартных вагона на 52 места.
– Билеты уже появились на электронных платформах. Для представителей уязвимых слоёв и лиц с ограниченными возможностями предусмотрены льготы. Установлены специальные терминалы в целях недопущения длинных очередей в кассу. Льготники смогут приобрести билеты со скидкой 50%, – рассказал руководитель областного отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ерлан Балмуханов.
Не исключено, что в дальнейшем к поезду добавят ещё выгоны. Ранее в КТЖ сообщали, что скорость движения составов снизили из-за сильной жары.