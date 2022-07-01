– Приходится подкладывать подушки, чтобы он не падал в сторону. Сын всё время в сидячем положении, не ходит, не двигается, поэтому начал набирать в весе. Одному человеку тяжело его передвигать, поэтому мне пришлось уволиться с вахтовой работы и устроиться на стройке в Уральске. Сейчас мы находимся в городе, так как в посёлке сборы продвигаются очень медленно, здесь мы проводим ярмарки, к нам приходят волонтёры и блогеры, снимают прямые эфиры. Сам Нурдаулет уже комплексует, не хочет выходить на улицу. В селе все друг друга знают, и он стесняется своего состояния, а в городе он чувствует себя более свободно, - рассказал Руслан Джиткизов.

– Просим неравнодушных казахстанцев помочь нам. Мы хотим, чтобы наш сын, наш первенец жил как можно дольше, а без лечения это невозможно. Самостоятельно нам не собрать эту огромную сумму. Не проходите мимо нашей беды и протяните нам руку помощи, - заключил Руслан Джиткизов.

Нурдаулет Бауржан вместе с родителями живёт в селе Чапаево Акжайыкского района. В пятилетнем возрасте врачи диагностировали у него сложное заболевание - мышечная дистрофия Дюшенна. Это редкая генетическая болезнь, которая в основном настигает мальчиков. Она характеризуется ослаблением мышц и нарушением речи. Последняя стадия болезни - мышцы сердца и лёгких перестают работать. В Казахстане дети с таким заболеванием в большинстве случаев живут лишь до 19 лет. Состояние подростка ухудшается с каждым днём . У него уже искривился позвоночник и происходит нарушение глотательных функций. Отец Нурдаулета Руслан Джиткизов говорит, что недели две назад у мальчика появились ещё одни проблемы - если раньше он мог самостоятельно сидеть, то теперь это ему не удается.Родители мальчика мечтают, чтобы Нурдаулет просто жил. Помочь подростку могут только американские врачи, однако лечение не по карману среднестатистической казахстанской семье. Курс реабилитации стоит 80 миллионов тенге. Кроме Нурдаулета семья воспитывает ещё троих детей, младшему из которых всего два года. Семья обращалась за помощью в фонд «Казакстан халкына», однако им отказали, мотивировав это тем, что фонд не оплачивает лечение за границей. Сейчас родители ведут сбор средств. На данный момент с помощью неравнодушных граждан им удалось собрать чуть более 11 миллионов тенге, не хватает ещё около 69 миллионов тенге. На перелёты, проживание и другие расходы семья откладывает с зарплаты главы семейства, а в месяц он получает всего 180 тысяч тенге.

Миодистрофия Дюшенна (другие названия: миопатия Дюшенна, миодистрофия Дюшена-Беккера) — генетическая болезнь. Названа в честь французского врача-невролога Гийома Бенжамена Армана Дюшенна. Болеют мальчики и очень редко девочки. Основное проявление болезни — слабость мышц, затруднения при движениях с детского возраста, которые прогрессируют с течением времени. Признаками этого заболевания являются специфическая походка и осанка страдающих им мальчиков, позднее начало ходьбы, ухудшенная по сравнению со сверстниками речь, псевдогипертрофия икр.

