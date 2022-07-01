- Поступило обращение в экологический совет от местных жителей. Согласно этому обращению мы выехали на данный объект. Были отобраны пробы, как и почвы, так и воды. Результаты анализа показали превышение по цинку, меди, нитратам, оксиду азота, диоксиду азота. И мы можем здесь констатировать, что на данном объекте действительно идёт химическое загрязнение, - сказал председатель экологического совета по Талгарскому району Мирас Байсеитов.

- Мы буквально задыхаемся. А живем мы здесь на постоянной основе. Поэтому у нас огромная просьба помочь закрыть эти свалки, эти карьеры, которые мешают нашей жизнедеятельности, - обращается председатель садоводческого общества «Солнечная» Жанна Ким.

- На такой площади завод не построишь. А ещё здесь нет коммуникаций и электроэнергии. Нам приходится брать в аренду оборудование для сортировки мусора, которое находится на другом конце села. Без света оно здесь не может работать. Вместо того, чтобы оказывать на нас постоянное давление, можно было бы совместными усилиями уже решить эту проблему, - считает юрист ИП «Жан-Ару» Асылбек Караев.

Фото из архива "МГ" Четыре года назад участок местные власти сдали в долгосрочную аренду компании «Жан-Ару», которая намеревалась построить мусороперерабатывающий завод. Но вместо него хозяин организовал платный полигон. Экологи ещё тогда попытались приостановить его деятельность.После этого анализа возмутились и жители района. Они опасаются, что после окончания срока аренды земля станет непригодной к использованию из-за высокой токсичности. Экологический совет обратился в суд, и компании «Жан-Ару» было предписано приостановить на три месяца складирование бытовых отходов. Однако, по словам жителей, на полигоне продолжают принимать мусор.Представители компании объяснили, почему вместо завода тут возник полигон. Под строительство мусороперерабатывающего предприятия им обещали выделить несколько гектаров земли, но дали всего 30 соток.Тем временем снова началась череда судебных тяжб между предпринимателем и экологами.