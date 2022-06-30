По данным «Казгидромета», первого июля днём на северо-западе ЗКО ожидаются гроза, град и шквал. Порывы ветра достигнут 18-20 метров в секунду. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО На большей части страны сохранится неустойчивая погода - пройдут дожди с грозами.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +23..+25, ночью похолодает до +12..+14. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +26..+28 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер северо-восточный до 18 метров в секунду.
  • В Актобе - ясно. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер северо-западный до 7 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер северо-восточный до 18 метров в секунду.
