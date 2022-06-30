Вес улова - 30 килограммов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Житель Атырау выловил сома весом 30 кг Любителю-рыболову Ленару Муборакшаеву сегодня завидуют многие удильщики - он поймал сома весом более чем 30 килограммов и длиной более полутора метров. Ленар не скрывает, сома он ловил на саранчу в районе жилого городка «Американская деревня». В сообществе рыбаков Атырау рассказали, что сейчас в Жайыке можно поймать сома, сазана и жереха. Правда, рыбы стало совсем мало, что вызывает беспокойство. Они рекомендуют властям вести мораторий кооперативам на вылов частика. Ранее 200-килограммовую белугу выловили в Атырау. Из неё получено 35 килограммов икры. Лина ОЙЛОВА