Собранные дела в отношении владельца кафе направят в инспекцию труда, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Несовершеннолетние работали официантами в кафе Атырау Фото предоставлено ДП Атырауской области Атырауские полицейские во время оперативного мероприятия выявили факты использования детского труда. При проверке одного из городских кафе выяснилось, что в заведении двое подростков работают официантами. При этом договор между родителями детей и руководством общепита не заключался. На место вызвали родителей подростков и провели разъяснительную работу. Теперь собранные материалы в отношении владельца кафе направят в инспекцию труда. Отметим, что подростки в возрасте от 14 до 16 лет не должны работать более четырёх часов, подростки в возрасте от 16 до 18 лет - более шести часов в день.