- Наблюдается тенденция роста цен на продовольственные товары на мировом рынке. Учитывая, что мы являемся частью этого мирового рынка, а также санкционные ограничения в отношении нашего крупного торгового партнёра увеличили цены на продовольственные товары. Задача на сегодня — это стабилизация цен на продовольственные товары, производимые в нашей области, - отметил он.

- Выявили рост розничных цен на социально-значимые продовольственные товары. К примеру, при пороговой цене на сахар 307 тенге, на «Алтын Алма» его продают по 600 тенге, на рынке «Мирлан» - по 550 тенге, на рынке «Ел Ырысы» - от 650 тенге. Аналогичная ситуация наблюдается по всем социально-значимым товарам. Также немаловажно, что у оптовиков и розничных продавцов отсутствуют накладные на реализованные товары. В виду непрозрачности товарооборота, невозможно проследить обоснованность ценообразования. Результатом является почти в два раза завышенная цена на прилавках для конечных потребителей, - пояснил Айбек Асылбеков.

- Предложили заключить трёхсторонний меморандум по реализации товаров в торговых сетях с надбавкой не более 15%. То есть, со стороны торговых сетей необходимо предусмотреть прямую поставку товаров местных производителей и рассмотреть возможность снижения набавки до 5-7%. На сегодня меморандум подписан с «Лидером», «Анвар» и «Дина» на стадии рассмотрения, «Алтындар» отказались его подписывать. Хочу призвать торговые сети проявить социальную ответственность и поддержать местных производителей, - сказала Жанна Беккалиева.

- Получается по оптовым поставщикам видно, что цены варьируются от 160 до 200 тенге по овощной продукции, по некоторым позициям имеются большие расхождения между ценами оптовиков и ценами в торговых сетях с учетом НДМ и торговой надбавки. Например, картофель у оптовиков стоит 170 тенге за килограмм, а в торговой сети 308-320 тенге за килограмм. При такой цене оптовиков, цена картофеля должна составлять 219 тенге. То есть, посредник имеет маржу 89 тенге за килограмм, при том что продукция закупается в черте Уральска и транспортные расходы минимальны. Аналогично эта продукция реализуется по 218 тенге, при этом там включаются расходы НДС, логистика и надбавка. Учитывая что цены на продовольственные товары, имеют большую социальную значимость, нашим торговым сетям предлагаем напрямую заключать с местными производителями соглашения и работать без посредников, - отметила Жанна Беккалиева.

- Оптовики могут перепродавать другим оптовикам и только потом предоставлять продукции в торговые сети, - пояснила Жанна Беккалиева.

- Что мешает торговым сетям работать без посредников, - задал вопрос Утегулов.

- Социально-значимый товар разбросан в торговых сетях и нет вывески, что это СЗПТ. Есть в супермаркетах только ценники, где указаны. Состояние моркови «не ахти», но цена высокая. Сахар мы нашли только в «Лидере». В «Дине» нам сказали, что сахар проходит где-то полтонны в день. Цены растут быстро, это влияет от цен оптовиков. Хотели обратить внимание, что нужно учитывать, чтобы товары местных производителей должны быть на виду и как-то определены, чтобы их было видно, - отметила Туркина. - Товаров казахстанского производства очень мало на полках. Складывается ощущение, что зашли в магазин, который объединяет все страны, но абсолютно не чувствуется, что мы находимся в Казахстане.

- Почему для местных жителей складываются такие цены? Помидоры стоят 1 950 тенге! Что за помидоры? Мясо сельчане продают по 1 950 тенге за килограмм, в городе продается по 2 800 тенге. Откуда такие цены? Можно разбогатеть, но не таким образом. На самом деле есть очень много коллизий и исполнительная власть не может исполнять свои функции, - сказал заместитель главы области.

30 июня в акимате обсудили цены на социально-значимые товары и как чиновники ведомства сдерживают их рост. Заместить акима ЗКО Арман Утегулов информировал, что после сбора урожая сельхозпроизводители будут поставлять продукцию по сниженным ценам на рынок в Уральск.Утегулов сообщил, что дал поручение заключить меморандумы между товаропроизводителями и торговыми сетями. Старший прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры ЗКО Айбек Асылбеков доложил, что надзорный орган провёл проверку рынков.Также исполняющая обязанности руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жанна Беккалиева доложила о проведённом анализе товаров местного производства - большинство социально-значимых товаров реализуется с надбавками не более 15%, а на прочие товары до 23%.Между тем Жанна Беккалиева отметила, что они еженедельно проводят мониторинг на социально-значимые продовольственные товары, по итогамна картофель зафиксирована в «Алтындаре» (308-320 тенге за кг) и «Лидере» (319 тенге за кг), на морковь в «Анваре» (369 тенге) и «Лидере» (345 тенге), капуста в «Дине» (259 тенге) и «Алтындаре» (253 тенге), лук в «Алтындаре» (328-339 тенге) и в «Анваре» (325 тенге).Также стало известно, чтона картофель варьируются от 160 до 170 тенге, на морковь 240-260 тенге, на капусту 110-120 тенге и на лук 220-230 тенге. На что Утегулов пояснил, что из предоставленной информации не видно посредников, сколько их было и насколько они надбавили цены.Замакима ЗКО задался вопросом, каким образом цены в торговых сетях отличаются оптовых почти на 100 тенге за килограмм и что властям нужно с этим делать?Жанна Беккалиева ответила, что торговые сети набавляют только 15%. Член комиссии стабилизационного фонда ЗКО Айгуль Туркина сказала, что «Лидер», «Дина» и «Анвар» являются не местными и зарегистрированы в других городах страны. Соответственно поставка товаров напрямую идёт из Атырау и Актобе. Только поэтому такая разница в цене.Замакима ЗКО отметил, что государство выделяет деньги, подводит коммуникации к теплицам, субсидирует стоимость строительства объекта.Также в ходе заседания было предложено асфальтировать подъездные пути к дачным участкам, провести электроэнергию и дать таким образом людям выращивать овощи и продавать их в дачных лавках. Утегулов поручил заместителю акима Уральска Асхату Кульбаеву продолжить возобновить сельскохозяйственные ярмарки в городе, чтобы люди могли покупать продукты по ценам производителей.