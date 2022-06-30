В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что в Алматы недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос до 16,63. В среднем один больной заражает двух человек.
- Причиной вспышки COVID-19, которая происходит сегодня, является вариант «Стелс-омикрон». В течение 10 - 29 дней июня 60% заболевших вообще не были вакцинированы, 24% получили полную вакцинацию, но не получили соответствующую ревакцинацию через шесть месяцев. Это свидетельствует о том, что те, кто не получил вакцинацию и ревакцинацию, заражаются «стелс-омикроном», - отметили в ведомстве.
В 64 прививочных пунктах в наличии имеются QazVaс (124 453 дозы), Sinopharm (185 112 доз) b Pfizer (6 123 дозы). Отмечается, что ожидается дополнительная поставка Pfizer порядка 10 000 доз. В пресс-службе единого дистрибьютора «СК-Фармация» пояснили, что с учётом потребности в Алматы произведено перераспределение 10 тысяч доз из Атырауской области. Вакцины должны доставить в начале следующей неделе. МВК рассмотрит вопрос усиления карантина в Казахстане.