- Протяжённость дороги составила 692 метра от улицы Темиртауская до дома по улице 25-ой Чапаевской дивизии 6. С двух сторон улицы сделают тротуар, протяженность - 720 метров. Также предусмотрена арычная система - 420 метров. Все знают, что тут скапливались талые воды, теперь эта проблема решится. Люди жалуются, что мы как бы сузили проезжую часть, на самом деле раньше водители объезжали лужи по бездорожью, сейчас там ширина проезжей части составит семь метров. То есть встречные машины будут проезжать. Потом предусмотрена хорошая парковка для удобства, в этом месте арык будет проложен металлической сеткой. И оставлена площадка для озеленения, там будут газон и цветы, - пояснил Аккалий Аубекеров.

Жители Зачаганска обратились в редакцию «Мой ГОРОД». Они отметили, что ремонтом улицы довольны, вот только не понимают, зачем сузили проезжую часть. Ведь в зимнее время, они считают, выпадет снег и машины не разъедутся. Аким Зачаганска Аккалий Аубекеров рассказал, что проект называется «Капитальный ремонт улицы 25-ой Чапаевской дивизии». Работы начались ещё осенью прошлого года, планируют завершить их раньше установленного срока, в июле этого года.К слову, стоимость проекта составила 107 миллионов тенге. Подрядная организация - ДСК «Приоритет». Также аким отметил, что если при реализации проекта получится сэкономить, то деньги направят на ремонт дополнительных участков дорог.