Контролёры появились в некоторых автобусах и троллейбусах Алматы В автобусах и троллейбусах, которых обслуживает коммунальное предприятие «Алматыэлектротранс», появилось объявление о наборе контролёров. В нём указано, что ищут женщин и мужчин в возрасте от 21 до 45 лет. Работать придётся по сменному графику, оплата труда составляет 120-300 тысяч тенге в месяц. В пресс-службе перевозчика объяснили, что внедрили пилотный проект. Вычислять «зайцев» будут как контролёры «Онай», так и «Алматыэлектротранс». Напомним, электронную систему оплаты проезда в Алматы внедрили в 2016 году. Тогда во многих автобусах и троллейбусах исчезли контролёры и пассажиров выборочно начали проверять сотрудники системы «Онай».