Гражданка Узбекистана хранила дома «соли» и марихуану, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».  Иностранка организовала притон в Атырау Фото предоставлено ДП Атырауской области В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что во время оперативно-профилактического мероприятия выявлена девушка, незаконно хранящая наркотики. Она является 24-летней гражданкой Узбекистана. При обыске в съёмной квартире обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом, бумажный свёрток растительного происхождения и стеклянные приборы для употребления синтетических наркотиков. Институт судебных экспертиз установил, что это психотропные вещества @-pvp, так называемые «соли» и высушенная марихуана. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Ей грозит от трёх до семи лет заключения.  Иностранка организовала притон в Атырау Фото предоставлено ДП Атырауской области  