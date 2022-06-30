Также госслужащие региона перечислят на их счёт однодневную зарплату, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Трёхкомнатную квартиру выдаст акимат ЗКО семье мальчика с ампутированными руками 22 июня аким области Гали Искалиев навестил в больнице четырёхлетнего Аманжола Орынбекулы, который 24 мая получил сильный удар током. У ребёнка диагностировали обширные электроожоги четвёртой степени, раны были обугленные с поражением костной структуры. В экстренном порядке провели удаление нежизнеспособных тканей, а именно ампутировали обе руки до верхней трети плеч. Глава региона подчеркнул, что Аманжолу окажут всестороннюю помощь. Учитывая тот факт, что семья ребёнка проживает в отдалённом селе Жангалинского района, Гали Искалиев принял решение выдать им трёхкомнатную квартиру в строящемся девятиэтажном доме. Строительство жилья закончится в конце лета, а дом расположен в непосредственной близости с областной детской больницей, где Аманжол получает лечение. В этом его поддержали местные предприниматели. Вместе с тем, все государственные служащие региона перечислят семье пострадавшего ребёнка однодневную заработную плату. К слову, предпринимательница из Алматы Айс Муратова уже купила семье Аманжола двухкомнатную квартиру, а специализированная компания пообещала бесплатно изготовить ему протезы.