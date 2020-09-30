Иллюстративное фото из архива "МГ" Каким категориям казахстанцев можно выехать в Россию через сухопутную границу, рассказали в посольстве России в Казахстане. В настоящее время сохраняются ограничения в отношении сухопутной границы между странами, пояснили в посольстве.- обладателей действующего вида на жительство в России, родителей, детей и супругов россиян. На границе им придется предъявить копии документов, подтверждающих родство; - казахстанцев, направляющихся на лечение, при наличии у них на руках приглашения из российской клиники; - участников госпрограммы переселения соотечественников – они должны иметь с собой соответствующее свидетельство. Есть и другие исключения, которые касаются довольно узкого круга специалистов и официальных лиц из числа граждан Казахстана. - Все они закреплены в действующей редакции распоряжения правительства Российской Федерации №635-р от 16 марта 2020 года, которым как раз регулируется режим въезда иностранных граждан на территорию России, - добавили в посольстве. В диппредставительстве подчеркнули, что все указанные меры – ограничительные, а не запретительные, и носят временный характер. Их принятие связано с осложнением в текущем году международной эпидемической обстановки.С 21 сентября было возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение между Казахстаном и Россией. Первые рейсы осуществили авиакомпании "Аэрофлот" и Air Astana. Теперь российскую границу в воздушных пунктах пропуска могут пересекать все категории граждан Казахстана при условии прибытия прямым рейсом из Казахстана, включая и студентов. Для въезда в Россию необходимо иметь справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус с отрицательным результатом, полученную не менее чем за 72 часа до вылета рейса. Это обязательное условие.Условия пребывания казахстанцев в РФ не изменились. Сейчас действует правило, согласно которому в России можно оставаться в течение 90 дней из каждых 180 (при нахождении в стране до 30 суток регистрация в органах миграционного контроля не требуется). - Разумеется, оно не распространяется на тех, у кого есть основания для более длительного проживания на российской территории, например, работников, нанятых по трудовому договору. Им, к слову, после приезда по-прежнему необходимо соблюдать 14-дневный домашний карантин, - заявили в российском ведомстве. Отмечается, что все без исключения россияне и иностранцы должны следовать предписаниям санитарных властей. Так как правила могут отличаться в различных частях страны, направляющимся в Россию казахстанцам рекомендуют периодически заходить на сайт администрации региона назначения для получения наиболее актуальной информации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.