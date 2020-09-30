С исковым заявлением в суд обратился директор филиала международного бюро по правам человека Павел Кочетков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Отключение воды в Уральске: начался суд в отношении ТОО "Батыс су арнасы"" Иллюстративное фото из архива "МГ" Со слов Павла Кочеткова, первое судебное заседание состоялось 15 сентября. -  Я заявил ходатайство, чтобы ТОО "Батыс су арнасы" представило учредительные документы, устав, регистрационные документы, приказ о назначении директора, его должностные инструкции, а также все материалы и документы, связанные с решением установления графика подачи питьевой воды, - отметил он. Судья удовлетворил ходатайство. Между тем директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев заявил, что они будут судиться до последнего и доказывать свою правоту. - Мы занимаемся только эксплуатацией, новым строительством мы заниматься не должны, у нас нет на это денег. Тариф не предусмотрен. Строительством должен заниматься владелец водоканала - городской акимат. Поэтому штрафовать наш коллектив, я считаю, глубочайшей ошибкой, - пояснил Каиргали Имашев. Напомним, за отключение воды на ТОО "Батыс су арнасы" и его директора 29 июня подали в суд. 22 июня сообщалось о том, что в дневное время в Уральске будут отключать водоснабжение. Директор ТОО "Батыс су арнасы" отметил, что сложившаяся ситуация связана с тем, что потребление воды населением выросло в летнее время. И на примере микрорайона Зачаганска он указал, что зимой потребление воды составляло 5 тысяч кубических метров, а летом потребление увеличилось в два раза, так как люди поливают свои огороды. Также директор горводоканала пояснил, что еще одной причиной отключения воды стало то, что они не успевают закачивать ее в емкости. 25 июня был опубликован график, согласно которому подавалась вода в квартиры уральцев. С этого дня подача воды в сети понизилась с 50 до 70%. Павел Кочетков отметил, что горводоканал существует, чтобы следить за тем, чтобы люди не поливали свои огороды, но отключать воду - это противозаконно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.