Казахстанцы могут забронировать очередь в ЦОН и спецЦОН со своих смартфонов через приложение eGovMobile, сообщает управление PR АО "Национальные информационные технологии". "Мы понимаем, что у наших пользователей не всегда есть доступ к компьютеру и забронировать очередь через приложение удобнее и быстрее всего, поэтому было принято решение вывода услуги в приложение", – отметил председатель правления АО "НИТ" Асет Турысов. Чтобы воспользоваться услугой нужно: Выбрать ближайший по расположению ЦОН или спецЦон и удобные для посещения дату и время. В разделе "Специальные услуги" выбрать "Бронирование очереди в ЦОН". Если гражданину нужно получить более одной услуги, он должен отметить пункт "Оптовая подача", выбирая цель посещения. За одно посещение казахстанцы могут получить до трёх услуг. На гражданина будет выделено больше времени при бронировании. Кроме того, в приложении граждане могут проверить свои соцотчисления, воспользовавшись новой услугой "Выдача участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений". Справку можно получить за пару минут. В разделе "Правовая помощь" можно получить копии документов из архива, выбрав услугу "Получение архивных справок и/или копий архивных документов из специального государственного архива Министерства внутренних дел Республики Казахстан". В приложении eGovMobile реализованы более 70 самых востребованных услуг Электронного правительства и шесть видов цифровых документов.