Как стало известно, по улице Ружейникова идет строительство нового многоэтажного дома, застройщиком является ТОО "Болашак-Т". Заместитель директора строительной компании ТОО "Болашак-Т" Медет Уалиев рассказал подробности трагического случая. - Сегодня разбился 23-летний монтажник субподрядной организации ИП "Табылдиев", которая выполняет работы на нашем объекте. Он упал с пятого этажа по неосторожности. Мужчина работал в ночную смену. Мы окажем помощь с похоронами. С этой субподрядной организацией мы работаем достаточно давно, никаких нареканий никогда не было, - пояснил Медет Уалиев. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что смерть мужчины наступила до приезда скорой помощи. В пресс-службе департамента полиции ЗКО данный факт подтвердили и добавили, что в настоящее время идет следствие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.