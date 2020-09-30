Иллюстративное фото из архива "МГ" ​ ​ На совещании, прошедшем под председательством заместителя руководителя управления здравоохранения Асхана Байдуалиева, был создан штаб, в состав которого были включены руководители лечебных учреждений области. - По мере похолодания активизируются вирусные инфекции. Поэтому, коронавирусная инфекция может усилиться, накладываясь на грипп. К тому же в различных странах мира увеличилось количество зараженных коронавирусной инфекцией. Надеясь на лучшее, следует готовиться к худшему -мы должны быть готовыми к возможной вспышке опасной инфекции. Поэтому, усиливаем подготовку, - сказал Асхан Байдуалиев. На совещании были рассмотрены вопросы увеличения количества диспетчеров на станциях скорой помощи, уточнения запаса​ лекарств, наличия в достаточном количестве аппаратов ИВЛ, средств защиты, обеспечения доступности онлайн-обращения жителей к врачам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.