В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что из-за поджога в селе Достык произошел пожар. - На ул. Нефтяников, д.1, горело 9 тонн сена; на ул. Тауелсиздик, д.21/А, горела хозпостройка площадью 120 кв. м, 1 тонна грубых кормов (пшеница) и 15 тонн сена; на ул.Пионерская, д.26, кв.1, горела кровля хозпостройки на площади 60 кв. м и 12,5 тонны сена; на ул.А.Молдагуловой, д.6, горела хозпостройка на площади 100 кв. м, 9,6 тонны сена и 1 голова КРС, - рассказали в ДЧС ЗКО. На ул. Строителей, д.2, горела хозпостройка на площади 80 кв. м, 20 тонн соломы, а также сгорели 7 поросят, 12 индюков и 15 кур. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара - поджог. Пожар был локализован в 06.41, а в 08.38 ликвидирован.