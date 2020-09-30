Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в мае этого года стражи порядка задержали 32-летнего приверженца деструктивного религиозного течения. Взяли его при продаже синтетического наркотика, но это оказалось не единственным инкриминируемым ему преступлением. - По версии следствия, мужчина планировал присоединиться к боевикам из группировки ДАИШ и неоднократно занимался пропагандой терроризма среди своих знакомых. Согласно заключению судебной психолого-филологической экспертизы, в его высказываниях имелись признаки, направленные на пропаганду и идеализацию терроризма в форме вооруженного джихада, - рассказал заместитель начальника ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев. В ходе досудебного расследования мужчина признал вину и решил заключить процессуальное соглашение. Впоследствии, суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса – за хранение и продажу наркотиков, а также пропаганду терроризма с использованием телекоммуникационных сетей. Учитывая признание вины и заключенное процессуальное соглашение, преступника приговорили к 6 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.