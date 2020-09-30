О громких преступлениях и происшествиях жители ЗКО порой узнают из рассылки фотографий внутренней документации правоохранительных органов через мессенджеры и соцсети, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фотографии обнаженных трупов, персональные данные потерпевших и полицейских, личная информация зараженных коронавирусом - эти и другие данные, которые должны использоваться в расследованиях правоохранительных органов, нередко попадают в широкие массы, чем наносят моральный ущерб как жертвам, так и их родным.
Как такая информация попадает в соцсети и мессенджеры - догадаться не сложно: в большинстве случаев доступ к ним имеют только силовики. К слову, мы еще ни разу не были свидетелями, когда руководство департамента полиции, прокуратура или суд привлекали бы к ответственности правоохранителя за распространение персональных данных.
Редакция "МГ" неоднократно обращалась в департамент полиции ЗКО с запросами на получение информации о том, найдены ли те люди, которые распространяют личные данные, фото служебной внутренней документации, а также те, кто распространяет фотографии убитых. Однако на все запросы полицейские дают стандартный ответ: "В настоящее время идет служебное расследование".
К примеру, ситуация с распространенными личными данными женщины, которая одна из первых заболела COVID-19 в Уральске. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело 29 марта этого года. Прошло полгода, а полицейские до сих пор не могут назвать, кто сфотографировал и распространил информацию с ее данными и адресом проживания. По результатам расследования никого не задержали и не арестовали. В связи с этим сроки досудебного расследования были прерваны.
Спецсообщение в сети
В мае этого года в социальной сети "гуляло" фото спецсообщения, где очень хорошо описана ситуация с нападением на сотрудников полиции
, которое произошло в ночь на 17 мая при патрулировании автодороги Бурлин-Уральск. В пресс-службе департамента полиции ЗКО озвучили подробности произошедшего.
- Инспекторами областного батальона патрульной полиции вблизи поселка Бурлин была остановлена автомашина KIA Sorento
с госномерами РФ. Водитель авто не подчинился требованиям полицейских и продолжил двигаться в сторону поселка Канай. Далее он все же остановился. После чего из машины вышли 8 пьяных человек. На требования сотрудников БПП ДП ЗКО оставаться на местах, они напали на полицейских и нанесли им телесные повреждения. Был объявлен план "Перехват", в результате которого по горячим следам установлены и задержаны все подозреваемые лица, - пояснили в ведомстве.
Однако в спецсообщении, которое распространилось в мессенджере WhatsApp, была опубликована информация, расходящаяся с той, которую озвучили полицейские. Корреспонденты "МГ" пытались выяснить, как распространилось спецсообщение о нападении на полицейских и является ли оно фейковым.
Так, в спецсообщении говорится, что "при задержании KIA Sorento водитель и пассажиры внезапно напали на полицейских. Сотрудник полиции применил табельное оружие, сделал два предупредительных выстрела в воздух. В это время водитель KIA Sorento отобрал у него табельное оружие. Второй сотрудник полиции уронил свое табельное оружие в служебном авто. После чего нападавшие угнали служебное авто полицейских и припарковали его у Бурлинского отдела полиции в поселке Бурлин".
Тогда же спецсообщение было прокомментировано
в департаменте полиции ЗКО. Там сообщили, что данная информация не соответствует действительности.
Между тем, редакция "МГ" отправила официальный запрос, в котором просила руководство департамента полиции уточнить, какая именно информация в спецсообщении не соответствует действительности: что полицейские применяли оружие? Что у полицейских отобрали табельное оружие? Что патрульную машину угнали? Или данное спецсообщение было фейковым? Если так, то откуда у распространителей фейковой информации данные полицейских Турсунова и Кайрлиева и задержанных? Ведь в спецсообщении были указаны имена и фамилии полицейских и задержанных, госномера автомобилей. Задержаны ли распространители фейкового сообщения?
Однако в ведомстве посчитали, что информация не подлежит разглашению, сославшись на статью 201 УПК РК "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования". Кроме того, в пресс-службе дополнили, что в интересах следствия данные сотрудников полиции не подлежат разглашению.
К слову, указанные в спецсообщении полицейские действительно работают в органах. Поэтому что именно имеет в виду руководство ДП ЗКО под словом фейковое в данном сообщении - не понятно.
Два года назад в Уральске произошло жестокое
убийство 49-летней женщины. 19 марта 2018 года в социальных сетях
появилась фотография, на которой тело окровавленной женщины лежит на снегу. Конечно, фото могли распространить как полицейские, так и прохожие. Позже по факту убийства были найдены и задержаны подозреваемые. 25 июня убийце вынесли приговор
и назначили наказание в виде 12 лет колонии. После приговора адвокат потерпевшей стороны сообщила, что относительно распространения фото обнаженной убитой сестра потерпевшей неоднократно обращалась в органы внутренних дел, однако этот факт не разрешился и те люди, кто распространил данные фотографии, не установлены.
Выявить распространителей можно
Журналисты "МГ" обратились к директору филиала международного бюро по правам человека Павлу Кочеткову. Он отметил, что за распространение личных данных предусмотрена уголовная ответственность.
- Мое мнение: если полиция говорит о том, что найти распространителей трудно, мягко говоря, они лукавят. Потому что сейчас такая техника и технологии, что не установить лицо, распространяющее личные данные, ну просто нельзя. Из чего я делаю такой вывод? Если кого-то нужно преследовать по политическим мотивам, к примеру, гражданские активисты могут только еще подумать о том, чтобы выйти на пикет, а возле их домов уже дежурят полицейские. С помощью новых технологий можно прочитать все переписки в мессенджерах. Дать оценку в общем и сказать, что полицейские плохо работают по таким делам - нельзя. Конкретно по женщине, которая одной из первых заразилась КВИ и данные которой гуляли по социальным сетям, тут утечка произошла однозначно. Либо это допустили врачи, либо сотрудники полиции, - пояснил Павел Кочетков.
Также корреспондент "МГ" обратилась к генеральному директору Тоrus.kz Даурену Габдуллаеву. Необходимо отметить, что эта компания занималась созданием электронной карты ЗКО и связана с IT-технологиями.
- В первую очередь установлением распространителя личных данных должны заниматься компетентные органы. В зарубежных странах предоставляются такие услуги в частном порядке, думаю, и мы к этому когда-нибудь придем. Есть такие люди, которые программным и техническим решением могут выявить распространителя. Я думаю, в современном мире, если человек обладает хакерскими штучками, все возможно. Выявить номер телефона и даже его месторасположение не составит большого труда, - отметил Даурен Габдуллаев.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.