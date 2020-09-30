Основными источниками выбросов являются нефтегазодобывающие и нефтеперерабатывающие компании, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Заместитель акима Атырауской области Ержан Абылханов провел совещание с руководителями крупных предприятий, являющиеся производителями вредных веществ загрязняющих окружающую среду. Главная тема встречи – вопросы озеленения региона.

Ержан Абылханов подчеркнул, что президент поставил задачу по масштабному озеленению страны.

- В целях реализации указанного поручения, акиматом Атырауской области подготовлен к реализации десятилетний проект по высадке деревьев, как в самом городе Атырау, так и вокруг него. Проект предусматривает определение участков под озеленение, ответственного исполнителя и графика посадок деревьев, - сказал Ержан Абылханов.

При этом реализация данного проекта требует определенных инвестиций. Не секрет, что основными источниками выбросов в области являются нефтегазодобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. В этой связи, согласно принципу «загрязнитель платит», были определены основные предприятия области, такие как "Тенгизшевройл", "Норт каспиан оперейтинг компани", "Эмба мунай газ", "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" и другие. За этими предприятиями будут закреплены участки под озеленение и первоначальный уход в течение 3-5 лет. Затем эти участки будут переданы городу или лесным хозяйствам. Уже в октябре-ноябре текущего года будет проведена посадка первых деревьев в самом городе, а со следующего года начнутся работы по созданию «зеленого пояса» вокруг Атырау. Лесные хозяйства области имеют необходимый потенциал по обеспечению саженцами, которые были выращены в области и соответственно приспособлены к климату Атырау.

Такие крупные компании как ТШО, НКОК, АНПЗ, ЭМГ и другие подтвердили свое участие в проектах, в течение 1-2 недель будут подписаны меморандумы и работа начнется.

- Верю, что реализация данного проекта улучшит экологическую ситуацию области в целом, появятся новые места отдыха и прогулок для жителей города, и в скором времени мы сможем сказать не просто «Атырау», а «Зеленый Атырау», - отметил заместитель акима области.

Иллюстративное фото из архива "МГ"Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.