Бывшего замакима Актюбинской области приговорили к 12 годам лишения свободы
Также суд постановил конфисковать купленные на похищенные деньги две автомашины и двухкомнатную квартиру, принадлежащие Руслану Мамунову, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
На сайте суда сообщается, что 30 сентября Cпециализированным межрайонным судом по уголовным делам г.Нур-Султан вынесен обвинительный приговор в отношении Руслана Мамунова.
- Установлено, что Мамунов, зная, что родственник его знакомых - бывший аким г.Костаная - осужден за коррупционное преступление, решил путем обмана завладеть их деньгами. Мамунов, ссылаясь на имеющихся знакомых в судебной системе, пообещал помочь в смягчении наказания и возврате конфискованного имущества. Для чего получил от них денежные средства в сумме 1,2 млн долларов США, которые потратил на приобретение квартиры и автомашин, - говорится на сайте суда.
В суде пояснили, что если человек похищает имущество путем обмана под предлогом якобы передачи взятки, то такие действия квалифицируются как мошенничество и подстрекательство к даче взятки.
В связи с этим Мамунов признан виновным по ст.190 "Мошенничество", ст. 28, часть 4 и 367, часть 4 УК РК "Подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере".
Приговором суда Мамунову назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Мамунов также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
Конфисковано имущество, купленное на похищенные деньги: две автомашины и двухкомнатная квартира.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, 12 марта Руслан Мамунов был задержан по подозрению в мошенничестве. В облакимате пояснили, что уголовное дело в отношении Руслана Мамунова не имеет отношения к его работе в Актюбинском областном акимате.
