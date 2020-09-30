В селе Достык района Байтерек до сих пор ликвидируют последствия ночного пожара. Сразу пять семей лишились домашней скотины и запасов сена и кормов на зиму, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Это орудовала организованная группа: сельчане о пожаре в ЗКО В департаменте по ЧС считают, что имел место поджог. На месте работают сотрудники полиции. В селе Достык пожарные оставались до обеда. Существовала угроза повторных возгораний сеновалов. Местные жители отметили, что два месяца назад в населенном пункте был похожий случай. - Тогда у соседей сгорели два сарая с сеном. Никого не нашли. Меня разбудили ночью. Мы кинулись спасать от огня скотину. Сгорели несколько рулонов сена. Мы их покупали по 8 тысяч тенге каждый. Огнем уничтожены хозпостройки. Свой ущерб оцениваю в 1 млн 300 тысяч тенге. Не знаю, кто это сделал. Может, люди завидуют. Но это организованная группа, - отметил Еркин Адиев. В акимате сельского округа отметили, что практически одновременно загорелись пять подворий. Все они расположены на различных улицах. Пострадали люди, занимающиеся разведением скота для личных нужд. - Все лето люди продают молоко, чтобы заработать на корма для коров. Сейчас на месте работает следственная группа. Выясняются обстоятельства случившегося, - сказал аким сельского округа Достык района Байтерек Аубакир Тулеуов. Еще одна пострадавшая уверена, что орудовали местные жители. Женщина говорит, что ее сарай скрыт от посторонних глаз. - Огонь шел сверху. Думаю, что-то кидали на сено. Теперь нужно снова корма заготавливать на зиму. Ведь мы живем разведением скота, - отметила Гульсара Инкарова. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Напомним, что пожар в селе Достык начался около часу ночи 30 сентября. Уничтожены несколько хозяйственных построек, десятки тонн сена и грубых кормов для скота. Это орудовала организованная группа: сельчане о пожаре в ЗКО Это орудовала организованная группа: сельчане о пожаре в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ