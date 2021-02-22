В разбившейся "Ладе" помимо таксиста были 4 жительницы села Базартобе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Шесть человек погибли в страшной аварии на автодороге Уральск-Атырау (фото) Авария с участием "Тойоты" и "Лады" произошла сегодня, 22 февраля на автодороге Уральск-Атырау, вблизи села Тайпак Акжайыкского района ЗКО. По словам акима района Калияра Айтмухамбетова, в автомобиле "Лада" находились жители села Базартобе. - В машине был водитель и четыре жительницы Базартобе. Они приехали в Тайпак: кто в больницу, кто по другим своим делам. Авария произошла, когда они ехали обратно в Базартобе, - рассказал Калияр Айтмухамбетов. К слову, позже на этой же автодороге произошло еще одно ДТП, тогда столкнулись "Гранта" и большегруз. Пострадал водитель "Лады". А в 17.30 стало известно, что на Уральск-Атырау уже вблизи поселка Аксуат в ДТП попали грузовой автомобиль и "Тойота". Погиб один человек. - Видимость нормальная, дорога нормальная. Здесь просто игнорирование водителями правил дорожного движения - выезд на полосу встречного движения. Приносим свои соболезнования родным и близким погибших. Просим водителей соблюдать правила, - добавил аким района. Напомним, сегодня, 22 февраля, произошло страшное ДТП. На автодороге Уральск-Атырау столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек - это оба водителя и все пассажирки "Лады", еще один человек (пассажир "Тойоты) был госпитализирован в больницу села Тайпак. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  