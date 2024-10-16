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Социум

Куда экспортируют выловленную в Атырау рыбу

На сегодняшний день всю выловленную рыбу переработали и половину продукции экспортировали в Россию, Азербайджан, Украину, Израиль, Грузию, Германию, Польшу и Словакию.
Кристина Кобина
Куда экспортируют выловленную в Атырау рыбу

По данным Региональной службы коммуникаций Атырауской области, в весенний рыболовный сезон объём выловленной рыбы из Жайык-Каспийского бассейна превысил шесть тысяч тонн. Эти работы осуществляли 19 предприятий области.

На сегодняшний день всю выловленную рыбу переработали и половину продукции экспортировали в Россию, Азербайджан, Украину, Израиль, Грузию, Германию, Польшу и Словакию. 

Завод «Жайык-Атырау» в рамках государственного заказа в летние месяцы этого года отправил в реку Жайык более миллиона мальков осетровых. 

По словам заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Артура Садибекулы, в Махамбетском районе реализуют проект, направленный на выращивание 12 миллионов молоди осетровых пород и переработки 60 тонн товарной рыбы в год.

— В регионе реализуют ряд инвестиционных проектов для развития рыбохозяйственной отрасли. Среди них семь прудовых хозяйств и один проект по разведению молоди товарной рыбы и осетровых рыб на установке замкнутого водоснабжения. Также начата работа по полной модернизации Шортанбайского рыбозавода. В результате этих проектов планируется увеличить объемы товарного рыбоводства с 271 до семи тыся тонн, а также объём переработки рыбы с 700 до восьми тысяч тонн, — рассказал Артур Садибекулы.

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