Куда экспортируют выловленную в Атырау рыбу

На сегодняшний день всю выловленную рыбу переработали и половину продукции экспортировали в Россию, Азербайджан, Украину, Израиль, Грузию, Германию, Польшу и Словакию.

По данным Региональной службы коммуникаций Атырауской области, в весенний рыболовный сезон объём выловленной рыбы из Жайык-Каспийского бассейна превысил шесть тысяч тонн. Эти работы осуществляли 19 предприятий области.



На сегодняшний день всю выловленную рыбу переработали и половину продукции экспортировали в Россию, Азербайджан, Украину, Израиль, Грузию, Германию, Польшу и Словакию.

Завод «Жайык-Атырау» в рамках государственного заказа в летние месяцы этого года отправил в реку Жайык более миллиона мальков осетровых.

По словам заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Артура Садибекулы, в Махамбетском районе реализуют проект, направленный на выращивание 12 миллионов молоди осетровых пород и переработки 60 тонн товарной рыбы в год.