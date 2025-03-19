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Социум

Куда сходить уральцам в праздничные выходные

22 марта на площади Первого президента пройдут масштабные мероприятия.
Арайлым Усербаева
Куда сходить уральцам в праздничные выходные

Всего к празднику весеннего равноденствия с 14 по 23 марта в городе запланировали 61 мероприятие. Десятидневное празднование будет посвящено национальным традициям и ценностям. Ежедневное в Уральске проходят различные мероприятия.

По данным пресс-службы акима города, 20 марта в 11.00 в спортивном клубе «Орал» пройдет семейная лига «Бабалар ізімен». 

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В этот же день в спортивном комплексе Nur-Er для жителей и гостей города организуют спортивные игры и праздничный концерт. Начнется он в 10.00.

22 марта в 11.00 на площади Первого Президента состоится театрализованное представление. Для гостей мероприятия будет организована концертная программа, выставка ремесленников и спортивные состязания. 

– Для жителей и гостей города будут 22 марта с 11.00 будет представлена обширная праздничная программа, включающая себя торговые ряды, шашлычную, кондитерскую зоны, спортивные состязания, различные тематические ярмарки- выставки в юртах. По этой причине проведение вечерней программы не планируется. Запуск салюта тоже не предусмотрен, - сообщили в акимате. 

Ранее в акимате сообщали о том, что 22 марта в 19:00 на площади состоится праздничная концертная программа, посвящённая Наурызу, а завершится праздник салютом.

Напомним, с 21 марта улица Казыбек би будет закрыта от проспекта Абулхаир хана до улицы Тәуелсіздік. Кроме того, 22 марта во время праздничного концерта власти установят турникеты для безопасности детей и горожан, посещающих мероприятие. По улице Казыбек би будет проходить театрализованный караван.

празднование әз-Наурыз

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