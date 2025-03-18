На Наурыз в Уральске перекроют улицу и установят турникеты

По данным пресс-службы акима Уральска, с 18 марта будет закрыта улица Казыбек би от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би. Здесь будут готовиться к праздничным мероприятиям, которые запланированы на площади Первого президента на Наурыз.

С 21 марта улица Казыбек би будет закрыта от проспекта Абулхаир хана до улицы Тәуелсіздік. Кроме того, 22 марта во время праздничного концерта власти установят турникеты для безопасности детей и горожан, посещающих мероприятие. По улице Казыбек би будет проходить театрализованный караван.

Отметим, что 22 марта на площади Первого Президента пройдут масштабные мероприятия, где будут представлены выставки национальных блюд, одежды, изделий ремесленников, а также национальной музыки и танцев. В 19:00 на этой же площади состоится праздничная концертная программа, посвящённая Наурызу, завершится праздник праздничным салютом.