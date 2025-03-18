Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Культура Социум

На Наурыз в Уральске перекроют улицу и установят турникеты

Здесь будет проводиться празднование Наурыз.
Арайлым Усербаева
На Наурыз в Уральске перекроют улицу и установят турникеты

По данным пресс-службы акима Уральска, с 18 марта будет закрыта улица Казыбек би от проспекта Абулхаир хана до улицы Айтеке би. Здесь будут готовиться к праздничным мероприятиям, которые запланированы на площади Первого президента на Наурыз.

С 21 марта улица Казыбек би будет закрыта от проспекта Абулхаир хана до улицы Тәуелсіздік. Кроме того, 22 марта во время праздничного концерта власти установят турникеты для безопасности детей и горожан, посещающих мероприятие. По улице Казыбек би будет проходить театрализованный караван.

Главный баннер

Отметим, что 22 марта на площади Первого Президента пройдут масштабные мероприятия, где будут представлены выставки национальных блюд, одежды, изделий ремесленников, а также национальной музыки и танцев. В 19:00 на этой же площади состоится праздничная концертная программа, посвящённая Наурызу, завершится праздник праздничным салютом. 

Наурыз празднование площадь Первого Президента

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article