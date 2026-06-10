В Алматы курьера поощрили денежной премией, новым смартфоном и благодарственным письмом за содействие полиции в выявлении наркопреступлений, передает Мой Город со ссылкой на HALYQSTAN.

Как сообщили правоохранители, житель города неоднократно передавал в управление по противодействию наркопреступности информацию о возможных правонарушениях. Часть этих сведений была подтверждена и использована в ходе оперативных мероприятий.

За проявленную гражданскую позицию мужчине вручили почетную грамоту и благодарственное письмо. Также представители Алматинского совета по профилактике правонарушений подарили ему iPhone 17 и выплатили один миллион тенге.

Личность награжденного не раскрывается в целях его безопасности. Правоохранительные органы не публикуют его данные, включая имя, фамилию и фотографии.