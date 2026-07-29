Назгуль Хатепова стала новым вице-министром сельского хозяйства

Уроженка Западно-Казахстанской области Назгуль Хатепова заняла пост вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан. О соответствующем кадровом решении сообщили в пресс-службе правительства.
Как уточняется в официальном сообщении, постановление о назначении уже приняло правительство страны.
Назгуль Хатепова родилась в 1990 году в ЗКО. Она окончила Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати, а также Академию государственного управления при Президенте РК, где получила степень магистра бизнеса и управления.
Всю свою профессиональную карьеру Назгуль Хатепова связала с аграрным ведомством:
- 2012-2021 гг. - работала на позициях менеджера, эксперта и главного эксперта в структуре Министерства сельского хозяйства РК;
- 2021-2022 гг. - возглавляла Управление сертификации сельскохозяйственной продукции МСХ РК;
- 2022-2025 гг. (до января) - руководила Департаментом агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции;
- с января 2025 года - занимала должность директора Департамента земледелия МСХ РК.