Куриные яйца по завышенным ценам продавали в ЗКО

Нарушение выявили ещё в двух регионах. Фото из архива "МГ" Комитет торговли выявил факты продажи куриных яиц с превышением установленной законодательством торговой надбавки в 15% в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Улытауской областях. Об этом стало известно на совещании в правительстве, сообщает пресс-служба премьера. - Мы не требуем от бизнеса невозможного, понимаем, что нельзя работать себе в убыток. Но работать надо в рамках законодательства, не превышать установленную торговую надбавку на социально значимые продукты питания. Ещё раз акцентирую внимание акиматов на необходимости пресека