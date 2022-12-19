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Социум

Куриные яйца по завышенным ценам продавали в ЗКО

Нарушение выявили ещё в двух регионах. Фото из архива "МГ" Комитет торговли выявил факты продажи куриных яиц с превышением установленной законодательством торговой надбавки в 15% в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Улытауской областях. Об этом стало известно на совещании в правительстве, сообщает пресс-служба премьера. - Мы не требуем от бизнеса невозможного, понимаем, что нельзя работать себе в убыток. Но работать надо в рамках законодательства, не превышать установленную торговую надбавку на социально значимые продукты питания. Ещё раз акцентирую внимание акиматов на необходимости пресека
Дана Рахметова
Куриные яйца по завышенным ценам продавали в ЗКО
Нарушение выявили ещё в двух регионах.
В Уральске снизилась цена на яйца
В Уральске снизилась цена на яйца
Фото из архива "МГ" Комитет торговли выявил факты продажи куриных яиц с превышением установленной законодательством торговой надбавки в 15% в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Улытауской областях. Об этом стало известно на совещании в правительстве, сообщает пресс-служба премьера.
- Мы не требуем от бизнеса невозможного, понимаем, что нельзя работать себе в убыток. Но работать надо в рамках законодательства, не превышать установленную торговую надбавку на социально значимые продукты питания. Ещё раз акцентирую внимание акиматов на необходимости пресекать практику нарушения торговой надбавки, - сказал заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.
Напомним, яйца дорожали в Уральске в октябре. В среднем за месяц цена на этот продукт повысилась на 1,9%. В магазинах стоимость яиц выросла до 600 тенге за один десяток. Четвёртого декабря комитет торговли уже выявлял факт превышения торговой наценки на яйца перекупщиками в Уральске. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
продукты яйца

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