По словам жителей восьмиквартирного дома №244 по проспекту Евразия, он был построен в 1960-е годы. Ни одно КСК города дом на свой баланс не берет. Косметический ремонт жители делают своими силами, хотя в настоящее время он уже бесполезен. В подъезде от того, что прогнило потолочное перекрытие, куски бетона падают прямо на жильцов. Жители двухэтажки опасаются, что когда-нибудь от этого пострадают дети. По словам жительниц дома Полины СЕДЛИНОЙ, обрушение потолка началось примерно три года назад. -Буквально вчера по лестнице поднималась соседка, и с потолка упала огромный кусок цемента. Повезло, бабушку не придавило. А так нам приходиться ежедневно сметать куски шпаклевки, прогнившие доски и цемент с лестничной площадки. Тут ходят и беременные, и пожилые, а самое страшное, что и маленькие дети, которых может покалечить, - рассказала Полина. Жители утверждают, что их дом в акимате г. Уральска аварийным не признают. -Наш дом никому не нужен, на балансе у КСК не состоим. Был ремонт, покрасили фасад и профлистом накрыли крышу, на этом все. Продать квартиру невозможно, никто не купит. А когда нам предлагали по государственной программе переселение, многие не согласились, потому что надо было временно жить в другом конце города, - пояснила Полина СЕДЛИНА. - У меня в квартире также, как и в подъезде обрушился потолок. Раньше еще как-то делали ремонт, сейчас все бесполезно, все валится, - пояснил житель дома РусланСулейменов. Между тем, заместителя начальника отдела ЖКХ акимата г. Уральск Миржан НУРТАЗИЕВ отметил, что дом №244 по проспекту Евразия и ещё два соседних 2-этажных дома в списках аварийных домов не значатся. -Сейчас прорабатывает вопрос этих трех домов, для строительства по принципу государственно-частного партнерства. На сегодняшний день ведутся переговоры с застройщиками, - пояснил Миржан НУРТАЗИЕВ. - Что касается именно дома №244, то специалистами был осуществлен комиссионный выезд, где были даны необходимые рекомендации. Стоит отметить, что программа государственно-частного партнерства действует с 2015 года. За это время было снесено 7 ветхих домов. В прошлом году в эксплуатацию был сдан первый дом, построенный по принципу ГЧП.