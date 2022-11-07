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Социум

«Лада» насмерть сбила женщину в Уральске

Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла четвёртого ноября около 22:00 на улице Брусиловского. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 28-летний водитель «Лады» сбил женщину, которая шла в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги. В результате аварии 44-летняя женщина получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в отделение реанимации. Позже она скончалась от полученных травм, не приходя в сознание. Полицейские введут досудебное расследование по
Арайлым Усербаева
«Лада» насмерть сбила женщину в Уральске
Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Мужчина порезал себе живот во время задержания в Актобе
Мужчина порезал себе живот во время задержания в Актобе
Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла четвёртого ноября около 22:00 на улице Брусиловского. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 28-летний водитель «Лады» сбил женщину, которая шла в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги. В результате аварии 44-летняя женщина получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в отделение реанимации. Позже она скончалась от полученных травм, не приходя в сознание. Полицейские введут досудебное расследование по статье 345 УК РК (нарушение ПДД). Водитель в момент аварии был трезв. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
авария пешеход

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