«Лада» насмерть сбила женщину в Уральске

Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла четвёртого ноября около 22:00 на улице Брусиловского. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 28-летний водитель «Лады» сбил женщину, которая шла в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги. В результате аварии 44-летняя женщина получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в отделение реанимации. Позже она скончалась от полученных травм, не приходя в сознание. Полицейские введут досудебное расследование по