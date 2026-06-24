Лайфхак не сработал: в ЗКО водителя большегруза лишили прав на год и арестовали

Дальнобойщик пытался обмануть автоматические камеры на платной трассе, умышленно спрятав госномера. Однако "лайфхак" не сработал - теперь мужчина проведет сутки под арестом, а за руль не сможет сесть еще очень долго.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, инцидент произошел на одной из трасс региона. Водитель грузового автомобиля решил не платить за проезд по платным участкам дорог и спрятал регистрационные знаки своего большегруза.

Расчет мужчины был прост: проехать мимо автоматических арок контроля незамеченным, сэкономить деньги и избежать штрафов.

Однако обхитрить современные системы фиксации водителю не удалось - факт преднамеренного скрытия номеров быстро вскрылся. В итоге вместо копеечной экономии дальнобойщик получил реальное наказание и лишился работы.

- Таскалинский районный суд ЗКО привлек нарушителя к административной ответственности за умышленное сокрытие государственного номерного знака с целью уклонения от оплаты. Решением суда водителю грузовика назначено наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки. Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами на один год, - пояснили в суде.

Постановление суда вступило в законную силу.