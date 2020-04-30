Сколько средств выделяется медорганизациям на борьбу с коронавирусом, рассказал председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айбатыр Жумагулов.
Айбатыр Жумагулов вышел в прямой эфир с издателем делового издания «Forbes Kazakhstan» Арманжаном Байтасовым в Instagram. Пользователи оставили несколько десятков комментариев под постом с анонсом онлайн-конференции.
Блок вопросов касался финансирования борьбы с коронавирусом, ведь Фонд, как известно, выступает оператором по оплате услуг медицинским организациям.
Главой ФСМС отмечено, что из средств Республиканского бюджета на мероприятия по предотвращению COVID-19 предусмотрено порядка 55,9 млрд тенге. Из них на оплату пролеченных случаев по койко-дням в инфекционных, провизорных и карантинных стационарах – 14,7 млрд тенге, на диагностическое исследование – 5,4 млрд тенге, на выплату надбавки к зарплате медицинских работников – 35,8 млрд тенге.
- Нами предусмотрен специальный лот «Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19 в РК». В рамках данного лота определены 3 основных направления: медицинские услуги в условиях инфекционного, провизорного и карантинного стационаров; надбавки для финансовой поддержки работников организаций здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях; диагностические исследования на выявление вируса COVID-19, – разъяснил Айбатыр Жумагулов.
Договор ФСМС заключается с основными поставщиками, имеющими прямой договор с ФСМС на оказание услуг по специально созданному лоту КВИ. Это инфекционные, провизорные, карантинные стационары на областном уровне и ЦРБ при наличии, а также станции скорой медицинской помощи. Основные поставщики в свою очередь заключают договора подряда с организациями ПМСП и другими организациями.
Для оплаты случаев, связанных с КВИ, Фондом разработаны тарифы на соответствующие услуги (они утверждены соответствующим приказом МЗ РК и прошли регистрацию в МЮ РК):
1. Тариф по карантинной госпитализации – 10 413,96 тенге;
2. Тариф по провизорной госпитализации – 11 619,80 тенге;
3.Тариф за пролеченный случай в инфекционном отделении круглосуточного стационара – 15 113,34 тенге;
При этом Глава фонда обозначил отличия инфекционного, провизорного и карантинного стационаров.
- В случае наличия подтвержденного диагноза пациент госпитализируется в инфекционный стационар. Если у пациента имеются симптомы ОРВИ или пневмонии, то они подлежат госпитализации в провизорный стационар для наблюдения и лечения. Лица, имевшие близкий контакт с больными коронавирусом, а также лица прибывшие из эпидемиологически неблагополучных стран, – подлежат госпитализации в карантинные стационары, – сказал Айбатыр Жумагулов.
- Все эти меры предпринимаются в целях минимизации контактов со здоровыми людьми и предотвращения распространения коронавируса в нашей стране, - заключил он.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 29 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3063, вылечились 774 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили
до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая
