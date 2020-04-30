​Большая часть из них – сотрудники правоохранительных органов и медработники, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Женщина умерла в кабинете УЗИ в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" В оперативном штабе по обеспечению режима ЧП в Атырауской области сообщили, что в группу риска по заболеваемости Covid-19 вошли лица, выезжающие за границу РК, сотрудники МВД, Министерства обороны, департамента КНБ, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники ​ городских и районных акиматов, обеспечивающие режим ЧП. Тесты сдадут и сотрудники организаций, поддерживающих жизнедеятельность региона, работники социальных учреждений, представители СМИ, а также медработники инфекционных, провизорных и карантинных стационаров.​ - Полимерная цепная реакция- тесты (ПЦР) и экспресс-тесты для лиц, включенных в группу риска, были закуплены за счет государства. Для работников, трудящихся на передовой, их начали проводить с 17 апреля, на данный момент тесты проведены почти одной тысяче жителей Атырауской области. Оставшуюся часть запланировано провести в ближайшее время, - уточнили в оперативном штабе.​ Также сдать ПЦР-тест ​ на коронавирусную инфекцию сможет любой житель Атырауской области в сети лабораторий «Олимп» на платной основе. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3205, вылечились 819 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Айдын КАКИМОВ