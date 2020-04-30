Как сообщила главный санитарный врач области Нурсулу Беркимбаева, за сутки в регионе выявлен 61 зараженный. Тестирование проводили среди сотрудников режимных объектов, «Кузета», медработников, сотрудников правоохранительных органов. Всех госпитализировали. Симптомов заболевания у них не было. Тестирование продолжается. Всего в Актюбинской области зарегистрировано 126 случаев Covid-19, 11 человек выздоровели. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.