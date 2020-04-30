Иллюстративное фото из архива "МГ" Для жителей РК нерабочими днями будут 1 мая - День единства народа Казахстана, 2 и 3 мая. В связи с тем, что 9 мая выпадает на выходной день, он переносится на понедельник 11 мая. Однако для удобства этот день был перенесен на 8 мая. Таким образом, казахстанцы будут отдыхать с 7 по 10 мая, а 11 мая будет рабочим днем. Также выходными днями будут 16, 17, 23, 24, 30 и 31 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.