Иллюстративное фото из архива "МГ" - Отвечая на вопрос о расширении категорий работников для поощрения, отмечу, что необходимо взвешенное решение на основе анализа бюджета и работы комиссий каждого региона, – сообщил глава Фонда социального медстрахования Айбатыр Жумагулов в ходе прямого эфира с издателем «Forbes Kazakhstan» в Instagram. По его словам, фактическое количество медработников, непосредственно участвующих в противоэпидемических мероприятиях, может оказаться гораздо больше. - Если в начале ЧП принимались во внимание только медработники, задействованные в инфекционных, карантинных, провизорных стационарах и станциях скорой медпомощи, то сегодня, по обращению медицинской общественности, Министерством здравоохранения обсуждается вопрос о расширении категорий лиц для получения дополнительных надбавок. Сегодня мы наблюдаем все более активное вовлечение в процесс выявления COVID-19 на уровне ПМСП и многопрофильных провизорных стационаров. Это в свою очередь требует привлечения дополнительных человеческих ресурсов в каждом регионе, - сказал Айбатыр Жумагулов. Напомним, что по приказу Министерства здравоохранения медицинские работники, участвующие в противоэпидемических мероприятиях разделены на 3 группы риска, в соответствии с которыми получают доплаты: от 212,5 тыс. тенге (5 МЗП) до 850 тыс. тенге (20 МЗП). В целом на поощрение медицинских работников на 6 месяцев правительством предусмотрено 35,8 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.