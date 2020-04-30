В оперативном штабе по обеспечению режима ЧП в Атырауской области сообщили, что акиматом Атырауской области совместно с региональной палатой предпринимателей «Атамекен» разработана платформа, которая синхронизирует в себе ряд данных департамента государственных доходов, департамента статистики и территориальных органов.
- Ранее были бумажные справки, но не было единой базы для их проверки. Мы это все консолидировали, объединили все сведения, которые у нас формируются в действующих базах. В период ЧП и продленного усиленного режима карантина в Атырау передвижение по городу было ограничено. Разрешения на передвижение по городу были выданы для предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, а также разрешенных отраслей, - уточнили в РПП «Атамекен».
В ходе изучения этой базы данных выяснилось, что некоторые предприниматели, к сожалению, злоупотребляют данной возможностью и включают в список своих предприятий некоторых лиц и автотранспортные средства, которые вообще не вовлечены в эту работу.
В целях оптимизации и обеспечения прозрачности этой работы был разработан новый портал. Заявку там смогут подать руководители тех предприятий, кто осуществляет свою деятельность в разрешенных отраслях.
Портал будет фильтровать, и на неразрешенные виды деятельности не будет принимать заявки. Если, к примеру, на предприятии, по базам данных различных госорганов, работает 50 человек, то более чем 50 человек портал принимать не будет. Заявки будут приниматься через ЭЦП первых руководителей, будет персональная ответственность. При предоставлении неверной информации будут привлекаться руководители, кто подавал заявку. Это даст нам максимально снизить влияние человеческого фактора и сделать всю систему максимально прозрачной.
Здесь можно самостоятельно подать заявку, если ваш вид деятельности разрешен. Для подачи обязательно нужно иметь ЭЦП ключ на имя первого руководителя компании.
Все ранее поданные заявки в акимат или оперативный штаб, в базу интегрированы не будут.
То есть на новой платформе не будет старых данных от тех, кто ранее уже подавал заявки. В последующем, при добавлении новых отраслей к числу разрешенных, они также будут включаться в данную платформу.
Для того чтобы выяснить, имеет ли право предприятие или индивидуальный предприниматель передвигаться по городу, он вводит свой ИИН или БИН компании. Далее программа сама понимает на основании алгоритмов, можно ли сотрудникам компании передвигаться по городу. Проверяться это будет через ОКЭД, которых компания может иметь до трех: один основной и два дополнительных. Система будет проверять по всем трем, если по одному из трех есть разрешение, дальше начинается процедура регистрации.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3205, вылечились 819 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили
до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая
.
