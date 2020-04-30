Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, при проведении оперативно-розыскных мероприятии в квартире у жителей Уральска 26 лет и 37 лет были обнаружены и изъяты 13 спичечных коробков с наркотическим веществом и еще два бумажных свертка с порошком белого цвета. Стоит отметить, что по данному факту было начато досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта". Также у 48-летнего жителя района Байтерек был обнаружен и изъят бумажный сверток с порошком темно-зеленого цвета, две пластиковые бутылки с жидкостью темно-коричневого цвета, пакет с семенами мака, в хозяйственных постройках была обнаружена кастрюля с семенами мака, металлическая шкатулка с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 УК РК, - пояснили в пресс-службе ЗКО. Кроме этого, в его доме были обнаружены и изъяты 3 куста культивированных растений темно-зеленого цвета. По данному факту начато досудебное расследование по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных растений содержащих наркотические вещества". По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО Алишера Сары, за три месяца этого года было выявлено 27 наркопреступлений, из них связанных со сбытом - 12. - В том числе было выявлено 10 фактов хранения наркотических средств в особо крупном размере, пресечено 5 фактов контрабанды наркотиков, - отметили Алишер Сары. - В ходе ОПМ было задержано 20 человек за незаконный оборот наркотиков, в том числе пятеро - за сбыт. Стоит отметить, из незаконного оборота было изъято 7,6 килограмма марихуаны, 7,35 грамма гашиша, 5,86 грамма синтетических наркотиков и 1,4 грамма экстракционного опия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.