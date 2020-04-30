Скриншот с видео По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, в 16.43 на пульт 102 поступил телефонный звонок от жителей дома по улице Білге каган о том, что с балкона 4 этажа пытается выпрыгнуть мужчина. Сотрудниками центра оперативного управления ДП Актюбинской области было передано сообщение патрульным нарядам, которые находились в данном районе. - На место происшествия прибыли 2 группы патрульных нарядов. По прибытию на место один патрульный наряд поднялся на 4 этаж дома и попытался достучаться до квартиры, где был мужчина, но им никто не открыл. Вторая группа стояла внизу и следила за действиями мужчины, стоящего на балконе. После этого было принято решение зайти с другого подъезда и забраться через балкон соседней квартиры. Через балкон забрались военнообязанные территориальной обороны. Они предотвратили суицид, открыли дверь квартиры и позвонили в скорую помощь, - сообщили в пресс-службе полиции. Мужчину доставили в областной наркологический диспансер для оказания первой помощи. hUowoSHJ7ro Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.