Преступление произошло ночью 30 апреля в кабинете стоматологии "Дент Арт", расположенном по улице Жексенбаева. Как рассказал владелец медицинского учреждения Аслан Елеусинов, преступники забрались в помещение через окно, предварительно сняв с него металлические решетки. - Утром медсестре позвонили соседи и сказали, что у нас с окна сняты решетки. Мы сразу приехали и вызвали сотрудников полиции. Воры забрали ноутбук, видеограф (аппарат для рентгена - прим. автора) и телевизор. Общий ущерб составил примерно 1,5 млн тенге, - говорит Аслан Елеусинов. В пресс-службе департамента сообщили, что в стоматологии действительно произошла кража. - Вызов поступил в 9.24. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, - рассказали в полиции.