Это как близкие контактные лица, так и потенциальные, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области. Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявлено в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Напомним, что с 16 апреля начался вывоз неоперативного персонала с Тенгизского месторождения. В общей сложности планируется вывезти 17 000 сотрудников. - Это около 6000 рабочих из Атырауской, более 2000 - Актюбинской и Западно-Казахстанской, более 600 - Мангистауской областей. Остальные сотрудники из других регионов Казахстана, - уточнили в Оперативном штабе. На данный момент завершился вывоз более 10 тысяч сотрудников. Из них, авиасообщением – около 4 тысяч , ЖД- сообщением – около 3 тысяч, автобусами – более 3 тысяч. Вывоз остальных сотрудников планируется завершить до 5 мая. На данный момент число зараженных на Тенгизском месторождении достигло 71 человека, выздоровели 12 рабочих. У заболевших выявлено свыше 1,5 тысячи контактных лиц: 847 близких и 718 потенциальных. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 30 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3205, вылечились 819 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин.  