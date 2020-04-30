Удостоверения личности и водительские удостоверения с истекшим сроком действия будут действительны на период действия чрезвычайного положения в стране, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В селах Атырау люди живут без удостоверений личности Иллюстративное фото с сайта www.yk-news.kz Соответствующую поправку внесли в законопроект по вопросам чрезвычайного положения, рассмотренного на пленарном заседании мажилиса. - Также на время действия режима чрезвычайного положения граждане будут освобождены от штрафа за просроченное удостоверение личности и водительские права, - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 29 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3079, вылечились 774 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  