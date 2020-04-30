За прошедшую ночь в Казахстане выявлено 67 новых случаев заражения опасной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Заболевший коронавирусом житель Атырау прилетел из Турции 10 дней назад Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению, оперативного штаба госкомиссии РК, зарегистрировано еще 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в г. Нур-Султан- 6, в г. Алматы - 7, в г. Шымкент - 1, в Восточно-Казахстанской области - 3, в Кызылординской области - 11, в Мангистауской области - 1, в Павлодарской области - 1, в Костанайской области - 4, в Западно-Казахстанской области - 8, в Актюбинской области - 17, в Карагандинской области - 7, в Акмолинской области - 1. Всего в стране подтверждено 3 205 случаев, из них: в Алматы - 944, в Нур-Султане - 627, в Кызылординской области - 198, г. Шымкент - 190, в Карагандинской области - 149, в ЗКО - 146, в Атырауской области - 135, в Павлодарской области - 128, в Туркестанской области - 124, в Алматинской области - 122, в Жамбылской области - 116, в Акмолинской области - 99, в Актюбинской области - 82, в Костанайской области - 49, в Мангистауской области - 46, в СКО - 30, в ВКО - 20. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. По Западно-Казахстанской области помощь в размере 42500 тенге получили более 133 тысяч граждан или 20% жителей области. Еще около 14 тысяч жителей получат помощь из фонда Birgemiz. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.